Un descuento Airalo es un código o beneficio que reduce el precio de tu eSIM al comprar en airalo.com. Airalo es un marketplace de eSIMs que permite conectarte en más de 200 países sin cambiar de SIM física. Para viajeros mexicanos, es la forma más directa de tener datos móviles desde antes de abordar.

Cómo Utilizar un Cupón Airalo

Entra a Airalo e inicia sesión o crea tu cuenta. Elige un cupón disponible y da clic en "Usar cupón" para copiar el código. Selecciona el destino y el plan de datos que necesitas. En el paso de pago, ingresa el código en el campo de cupón. Verifica que el descuento aparezca en el total antes de confirmar. Si tienes saldo AirMoney, puedes aplicarlo en ese mismo paso para reducir aún más el total. Confirma la compra. La eSIM llega por correo y se activa desde tu teléfono.

¿El código no aplica? Verifica que sea para el tipo de cuenta correcto. NEWTOAIRALO15 aplica solo para cuentas nuevas sin compras previas. MDAIRALO15 puede aplicar para usuarios existentes.

Descuento Airalo Primera Compra : 15% menos + $3 USD de Bienvenida

El descuento Airalo primera compra más alto es el 15% con el código NEWTOAIRALO15, disponible para cuentas nuevas sin compras previas. El código MDAIRALO15 da también 15% de descuento en planes seleccionados, vigente hasta el 30 de septiembre. Para quien ya usó su primera compra, es la alternativa activa este mes.

El programa de referidos da $3 USD en AirMoney cada vez que un amigo completa su primera compra usando tu enlace. El amigo recibe descuento en su primera eSIM y tú acumulas crédito para la siguiente. Para viajeros frecuentes, el saldo AirMoney acumulado puede cubrir una eSIM completa en destinos económicos. Verificado el 6 de septiembre de 2026.

Códigos activos, verificados el 6 de septiembre de 2026:

NEWTOAIRALO15: 15% de descuento en primera compra para cuentas nuevas.MDAIRALO15: 15% de descuento en planes seleccionados, vigente hasta el 30 de septiembre.Programa de referidos: $3 USD en AirMoney por cada amigo que complete su primera compra.AirMoney: 5% de cashback automático en cada compra desde el nivel Traveler.

Descuento Airalo en eSIM México, Europa y Planes Ilimitados: desde $4 USD

La lógica de ahorro en Airalo depende de un factor antes que del cupón: elegir el plan correcto para tu destino y duración de viaje. Un plan regional cubre varios países al mismo precio que uno local en destinos populares. Para viajes a Europa con múltiples países, el plan regional es casi siempre más eficiente que comprar eSIM por país.

Planes activos verificados el 6 de septiembre de 2026:

eSIM México: desde $4 USD para viajeros que visitan México o necesitan datos locales.

desde $4 USD para viajeros que visitan México o necesitan datos locales. eSIM Europa: desde $4 USD con cobertura en múltiples países europeos.

desde $4 USD con cobertura en múltiples países europeos. eSIM regionales: desde $4.50 USD para cobertura en varias regiones.

desde $4.50 USD para cobertura en varias regiones. eSIM con datos ilimitados: desde $11.50 USD en destinos seleccionados.

desde $11.50 USD en destinos seleccionados. Cobertura global: desde $8.50 USD en planes multi-país.

El programa de fidelidad AirMoney acumula cashback desde el primer nivel: 5% como Traveler, hasta 10% en niveles Gold y Platinum. El cashback se aplica automáticamente en la siguiente compra sin necesidad de código.

El Veredicto de Soraya Villanueva

Para quien viaja por primera vez con eSIM, NEWTOAIRALO15 con 15% es el arranque correcto. No hay trámite de SIM física, no hay roaming sorpresa y el plan se activa desde el teléfono antes de salir. Sobre una eSIM de $8.50 USD ese 15% no es un ahorro enorme en pesos, pero combinado con AirMoney que se acumula desde la primera compra, cada viaje siguiente sale más barato.

Para viajes a Europa, el plan regional desde $4 USD supera en valor a cualquier plan por país. Si vas a visitar más de dos países, el plan regional casi siempre cuesta menos que sumar eSIMs individuales. Aplica el código encima y el ahorro se nota desde el primer destino. Verifico cada código directamente en airalo.com antes de publicarlo aquí.

Preguntas Frecuentes sobre Cupones Airalo

¿Airalo tiene descuento en la primera compra?

Sí. 15% de descuento con el código NEWTOAIRALO15 para cuentas nuevas sin compras previas. Verificado el 6 de septiembre de 2026.

¿Por qué no aplica mi cupón Airalo?

Verifica que el código sea para el tipo de cuenta correcto. NEWTOAIRALO15 aplica solo para cuentas nuevas. MDAIRALO15 aplica en planes seleccionados para usuarios existentes, vigente hasta el 30 de septiembre.

¿Qué es AirMoney y cómo funciona?

AirMoney es el crédito del programa de fidelidad de Airalo. Acumulas 5% de cashback desde el nivel Traveler y hasta 10% en niveles superiores. Se aplica automáticamente en el paso de pago de tu siguiente compra.

¿Qué diferencia hay entre una eSIM local, regional y global en Airalo?

La eSIM local cubre un solo país. La regional cubre varios países de una misma zona geográfica. La global cubre más de 100 países. Para viajes con múltiples destinos, la regional o global suele ser más económica que comprar planes individuales por país.

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