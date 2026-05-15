Si estás buscando renovar tu estilo, darle un toque moderno a tu hogar o encontrar ese gadget viral del momento, Amazon México tiene una selección de productos en tendencia que están conquistando a miles de usuarios.

Desde artículos de tecnología hasta accesorios prácticos y originales, estas ofertas destacan no solo por su popularidad, sino también por sus precios irresistibles.

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Las ofertas en tendencias de Amazon México

Samsung Galaxy S26 Ultra Violeta 512GB

El Samsung Galaxy S26 Ultra en su versión Violeta de 512GB llega como uno de los smartphones más ambiciosos de Samsung, apostando fuerte por la inteligencia artificial, la fotografía avanzada y una experiencia premium en todos los apartados.

De $37,999 pesos llévatelo a tan solo $24,999 pesos.

Hisense Television QD6QFM

La Hisense Smart TV QD6QV QLED 4K UHD se perfila como una de las opciones más atractivas de gama media para quienes buscan una pantalla grande con buena calidad de imagen sin gastar demasiado. Este modelo 2025 apuesta por la tecnología QLED, resolución 4K y funciones inteligentes enfocadas en entretenimiento y gaming casual.

De $9,749 pesos llévatelo a $5,999 pesos.

Samsung Galaxy-A17 Light Blue 128GB

El Samsung Galaxy-A17 destaca como una de las apuestas más accesibles de Samsung para quienes buscan un celular confiable para el día a día sin gastar demasiado. Su diseño “Light Blue” le da una apariencia fresca y juvenil, además de mantener un cuerpo delgado y ligero que resulta cómodo de usar. Samsung conserva un estilo minimalista en la serie A, con acabados sencillos pero elegantes.

De $3,599 pesos llévatelo a tan solo $1,899 pesos.

Audífonos Skullcandy Method 360

Los audífonos Skullcandy se han convertido en una de las propuestas más interesantes dentro de los audífonos inalámbricos de gama media, especialmente para quienes buscan buen sonido, ANC competente y un diseño pensado para actividades diarias o ejercicio. Uno de los aspectos más llamativos es la colaboración entre Skullcandy y Bose.

De $2,999 pesos llévatelo a $1,632.11 pesos.

Nintendo Switch 2 con juego de Mario Kart World

La Nintendo Switch 2 y juego físico Mario Kart World se ha convertido en uno de los paquetes más populares entre los fanáticos de Nintendo y nuevos jugadores que buscan entrar de lleno a la nueva generación de consolas híbridas.

Uno de los mayores atractivos de este bundle es que incluye el juego físico de Mario Kart World, algo que muchos usuarios valoran frente a las versiones digitales.

De $14,999 pesos llévatelo a $11,999 pesos.

Oakley | Meta HSTN

Los Oakley | Meta HSTN representan una de las apuestas más ambiciosas de Meta en el mercado de wearables inteligentes. A diferencia de los Ray-Ban Meta, este modelo desarrollado junto a Oakley está claramente enfocado en usuarios más activos, deportistas y creadores de contenido que buscan grabar su día a día sin usar las manos.

De $10,259 pesos llévatelo a $8,207.20 pesos.