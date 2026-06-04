El Samsung Galaxy S26 se ha convertido en uno de los smartphones más codiciados del momento gracias a su potente rendimiento, avanzadas funciones de inteligencia artificial y sistema de cámaras de última generación.

Quienes buscan renovar su teléfono tienen una oportunidad difícil de ignorar, ya que Amazon México lanzó una atractiva promoción que permite adquirir este dispositivo con más del 40% de descuento.

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Amazon México sorprende con oferta del Samsung Galaxy S26

El Samsung Galaxy S26 Ultra de 512 GB en color negro se posiciona como uno de los smartphones más avanzados de 2026.

Este modelo combina una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, ofreciendo una experiencia visual sobresaliente tanto para entretenimiento como para productividad.

Además, integra el potente procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, acompañado de 12 GB de RAM y almacenamiento interno de 512 GB, ideal para usuarios que requieren máximo rendimiento y amplio espacio para aplicaciones, fotografías y videos.

En el apartado fotográfico destaca su sistema de cuatro cámaras traseras, liderado por un sensor principal de 200 MP, complementado por lentes teleobjetivo y ultra gran angular que permiten capturar imágenes con gran nivel de detalle, incluso en condiciones de poca luz gracias a las mejoras en Nightography. El zoom óptico de hasta 5x y el zoom digital de hasta 100x amplían considerablemente las posibilidades creativas.

Finalmente, otro de sus puntos fuertes es la integración de Galaxy AI y nuevas funciones de privacidad en pantalla, diseñadas para proteger la información del usuario mientras aprovechan herramientas avanzadas de edición fotográfica, productividad y asistencia inteligente.

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