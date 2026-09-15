¿Estás pensando en renovar la televisión de tu sala y quieres dar el salto a una pantalla de gama alta? Amazon México tiene una oferta que puede resultar difícil de dejar pasar, pues la LG OLED evo AI G6 de 55 pulgadas aparece con una importante rebaja que permite ahorrar hasta $27,000.00 frente a su precio original.

Se trata de un televisor de nueva generación que combina una pantalla OLED 4K, funciones inteligentes y tecnologías enfocadas en mejorar la calidad de imagen. Además, al tratarse del modelo 2026, es una alternativa pensada para quienes quieren llevar a casa una televisión moderna y preparada para disfrutar películas, series, videojuegos y contenido en streaming.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla LG 4K de 55 pulgadas?

Uno de los principales atractivos de esta televisión es su panel OLED de 55 pulgadas con resolución 4K, tecnología que permite disfrutar imágenes con gran nivel de detalle. De acuerdo con la ficha de Amazon, también es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG, formatos que ayudan a mejorar la experiencia al reproducir contenido compatible.

La pantalla utiliza además el α11 AI Processor 4K Gen3, encargado de procesar y optimizar las imágenes para conseguir una reproducción más precisa. Esto hace que la LG G6 sea una opción especialmente interesante para quienes buscan algo más que una televisión convencional.

Ideal para películas, series y videojuegos

Con sus 55 pulgadas, este modelo puede convertirse en el centro de entretenimiento de una sala o habitación. La resolución 4K permite aprovechar el contenido compatible con una gran cantidad de detalles, mientras que la tecnología OLED ofrece una experiencia visual pensada para quienes buscan una imagen de mayor calidad.

También cuenta con conectividad mediante HDMI, USB, Ethernet y Bluetooth, además de integrar cuatro puertos HDMI, de acuerdo con la información publicada en Amazon.

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Esto permite conectar diferentes dispositivos, como consolas de videojuegos, reproductores multimedia, computadoras o barras de sonido, sin tener que depender de un único equipo.

Acceso a tus plataformas de streaming

Otro de sus puntos fuertes es su apartado inteligente. La LG OLED evo AI G6 funciona con webOS y permite acceder a servicios como Netflix, Prime Video, Disney+ y Apple TV, entre otras opciones disponibles en la plataforma.

De esta manera, puedes utilizarla como centro de entretenimiento sin necesidad de conectar constantemente dispositivos externos para acceder a tus contenidos favoritos.