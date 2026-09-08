Amazon México tiene una oferta que puede resultar especialmente atractiva. Se trata de una pantalla Hisense de 75 pulgadas con resolución 4K, que actualmente aparece con un descuento de hasta 30%, lo que representa un ahorro de más de $6,000.00 frente a su precio anterior.

Uno de los principales atractivos de esta promoción es, sin duda, su enorme panel de 75 pulgadas. Este tamaño resulta ideal para quienes quieren disfrutar de películas, series, deportes o videojuegos en una pantalla mucho más inmersiva, especialmente en salas amplias.

A esto se suma la resolución 4K UHD, que ofrece 3,840 x 2,160 píxeles y permite apreciar una mayor cantidad de detalles que en una pantalla Full HD. Hisense señala que sus televisores 4K pueden ofrecer más de cuatro veces la resolución de una pantalla de 1080p. Esto significa que contenidos compatibles con 4K pueden lucir con imágenes más definidas, algo que se agradece particularmente en una pantalla de semejante tamaño.

¿Por qué vale la pena comprar la pantalla Hisense 4K de 75 pulga?

Las pantallas Hisense 4K incorporan diferentes tecnologías destinadas a mejorar la experiencia de entretenimiento. Dependiendo del modelo, la marca ofrece funciones como HDR, Dolby Vision, Game Mode y sistemas de movimiento mejorado, además de plataformas Smart TV para acceder a aplicaciones de streaming.

El modo de juego también es un punto a considerar para quienes utilizan su televisión como centro de entretenimiento. Hisense incorpora funciones orientadas a reducir el retraso de imagen en determinados modelos, buscando ofrecer una experiencia más fluida al jugar.

Por otro lado, contar con una plataforma Smart TV permite tener las aplicaciones de entretenimiento directamente en la pantalla, sin necesidad de conectar obligatoriamente un dispositivo externo.