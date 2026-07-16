Si llevas tiempo buscando unos audífonos premium con cancelación de ruido, esta puede ser una de las mejores oportunidades del año.

Amazon México tiene los Sonos Ace con un 30% de descuento, lo que representa un ahorro superior a los 2 mil 500 pesos, dejando su precio en alrededor de $5,949.00, cuando normalmente cuestan 8 mil 499 pesos.

¿Por qué vale la pena comprar los Sonos Ace?

Los Sonos Ace son los primeros audífonos inalámbricos de la reconocida marca especializada en audio premium. Están diseñados para ofrecer una experiencia envolvente tanto al escuchar música como al disfrutar películas, series o videojuegos.

Entre sus principales características destacan: