Amazon México tiene una oferta que puede resultar especialmente atractiva para quienes buscan una consola portátil sin realizar un gasto demasiado elevado.

Se trata de la Nintendo Switch Lite Rosa Coral, que actualmente puede conseguirse por $3,723.02, gracias a su descuento del 28%, convirtiéndose en una alternativa interesante para disfrutar videojuegos en cualquier lugar.

¿Por qué vale la pena comprar la Nintendo Switch Lite Rosa?

La Nintendo Switch Lite fue diseñada específicamente para el juego portátil, por lo que resulta más compacta y ligera que la Nintendo Switch tradicional. En este modelo, los controles están integrados directamente en la consola, incluyendo los sticks y la cruz de control, lo que permite comenzar a jugar sin necesidad de adquirir controles adicionales.

En cuanto a almacenamiento, incorpora 32 GB de memoria interna, espacio que puede utilizarse para guardar juegos digitales, capturas de pantalla y otros contenidos. Si necesitas más capacidad, también es posible ampliarla mediante una tarjeta microSD compatible.

Otro de sus puntos fuertes es su catálogo de videojuegos. La consola es compatible con numerosos títulos de Nintendo Switch, entre ellos propuestas como Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey y Super Smash Bros. Ultimate, aunque es importante considerar que algunos juegos requieren accesorios adicionales o tienen características que no están disponibles en el modo portátil.

El modelo en color Rosa Coral también destaca por su diseño compacto y llamativo, por lo que puede ser una buena opción tanto para quienes quieren comenzar a jugar en el ecosistema de Nintendo como para quienes buscan una segunda consola para utilizar exclusivamente de manera portátil.

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Eso sí, conviene revisar las condiciones de la publicación antes de comprar, ya que el precio, descuento, disponibilidad y vendedor pueden cambiar sin previo aviso en Amazon México.