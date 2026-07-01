Si buscas un smartphone con buen rendimiento para el día a día, una batería que dure todo el día y un precio difícil de igualar, esta oferta de Amazon México puede ser la oportunidad perfecta.

El Motorola G17 se encuentra con un 31% de descuento, por lo que puedes llevártelo en tan solo $3,749.00, una opción ideal para quienes desean renovar su celular sin gastar de más.

Este dispositivo destaca por ofrecer una combinación equilibrada entre desempeño, almacenamiento y autonomía, características que lo convierten en una excelente alternativa dentro de la gama media.

¿Por qué comprar el Motorola G17?

El Motorola G17 está diseñado para quienes utilizan su teléfono para redes sociales, streaming, videollamadas, fotografía y productividad cotidiana.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla LCD de 6.7 pulgadas con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120 Hz, que brinda una experiencia más fluida al navegar y jugar.

Procesador de ocho núcleos optimizado para aplicaciones de uso diario.

8 GB de memoria RAM, que permiten ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo con mayor estabilidad.

256 GB de almacenamiento interno, espacio suficiente para guardar miles de fotografías, videos y aplicaciones.

Cámara principal de alta resolución con inteligencia artificial para mejorar las fotografías en distintas condiciones de luz.

Cámara frontal ideal para selfies y videollamadas.

Batería de 5,000 mAh, capaz de ofrecer hasta un día completo de uso con una sola carga.

Sistema operativo Android con la experiencia casi limpia que caracteriza a Motorola.

Un descuento difícil de ignorar

Uno de los principales atractivos de esta promoción es su precio. Gracias al 31% de descuento, el Motorola G17 baja a menos de 4 mil pesos, colocándose como una de las opciones con mejor relación calidad-precio disponibles actualmente en Amazon México.

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Además, dependiendo de la forma de pago y las promociones vigentes, es posible aprovechar beneficios adicionales como: