¿Quieres estrenar un iPhone sin gastar una fortuna? Amazon México tiene disponible el iPhone 14 de 128 GB reacondicionado en tan solo $6,129.00 y, además, ofrece la posibilidad de pagarlo a meses sin intereses con tarjetas participantes, facilitando la compra de uno de los smartphones más populares de Apple.

El iPhone 14 continúa siendo una excelente alternativa para quienes desean ingresar al ecosistema de Apple o renovar un modelo anterior sin pagar el costo de los dispositivos más recientes.

¿Por qué vale la pena comprar el iPhone 14 de 128 GB?

A pesar de la llegada de nuevos modelos, el iPhone 14 sigue destacando por su potencia, calidad fotográfica y varios años de soporte de actualizaciones de iOS.

Entre sus principales características se encuentran:

Pantalla Super Retina XDR OLED de 6.1 pulgadas.

Procesador Apple A15 Bionic, ideal para juegos, edición de video y multitarea.

128 GB de almacenamiento para aplicaciones, fotos y videos.

Sistema de doble cámara de 12 MP, con gran angular y ultra gran angular.

Cámara frontal TrueDepth de 12 MP, compatible con Face ID.

Grabación de video en 4K Dolby Vision HDR.

Conectividad 5G para descargas y navegación de alta velocidad.

Certificación IP68, resistente al agua y al polvo.

Compatible con MagSafe y carga inalámbrica.

¿Qué significa que un iPhone sea reacondicionado?

Un producto reacondicionado es aquel que ha sido inspeccionado, probado y puesto nuevamente a la venta tras verificar que funciona correctamente. Dependiendo del vendedor y del programa bajo el que se comercialice, puede presentar ligeras marcas estéticas de uso, pero debe cumplir con estándares de funcionamiento establecidos.

En Amazon México, muchos equipos reacondicionados incluyen políticas de devolución y garantía ofrecidas por el vendedor o por el programa correspondiente, por lo que es recomendable revisar la descripción del producto antes de finalizar la compra.

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¿Cómo aplican los meses sin intereses en Amazon México?

Amazon México cuenta con hasta 15 meses sin intereses con tarjeta BBVA.

Antes de finalizar la compra, el sitio muestra las opciones disponibles. Si tu método de pago es elegible, podrás seleccionar el plazo de mensualidades sin cargos adicionales durante el proceso de pago.