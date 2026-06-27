Si estabas esperando el momento ideal para cambiar de smartphone, Amazon México tiene una de las promociones más llamativas del momento. El Samsung Galaxy Flip7 FE Black se encuentra con hasta 44% de descuento, convirtiéndose en una excelente oportunidad para quienes buscan un celular premium con diseño plegable, gran rendimiento y funciones de inteligencia artificial.

Este modelo destaca por combinar innovación, potencia y un formato compacto que cabe fácilmente en cualquier bolsillo. Además, con la oferta disponible por tiempo limitado, el ahorro puede ser de varios miles de pesos frente a su precio habitual.

¿Por qué comprar el Samsung Galaxy Flip7 FE Black?

El Galaxy Flip7 FE mantiene la esencia de los teléfonos plegables de Samsung, ofreciendo una experiencia premium para quienes desean un equipo diferente al resto.

Entre sus principales características destacan:

Pantalla principal AMOLED de alta resolución con tasa de refresco fluida.

Diseño plegable compacto y elegante en color Black.

Procesador de alto rendimiento para multitarea, videojuegos y productividad.

Cámara capaz de capturar fotografías y videos con gran nivel de detalle.

Funciones de Galaxy AI para mejorar la experiencia diaria.

Batería diseñada para acompañarte durante toda la jornada.

Compatibilidad con carga rápida y conectividad 5G.

Un celular pensado para productividad y entretenimiento

El diseño plegable del Galaxy Flip7 FE permite consultar notificaciones, responder mensajes o controlar la música sin necesidad de abrir completamente el dispositivo.

Cuando está desplegado, ofrece una experiencia inmersiva para ver series, navegar en internet o disfrutar de videojuegos.

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Además, las funciones impulsadas por inteligencia artificial ayudan a editar fotografías, traducir conversaciones, resumir contenido y optimizar diversas tareas cotidianas.