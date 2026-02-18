Si tus audífonos ya no aguantan la batería, se desconectan a cada rato o simplemente quieres dar el salto a algo más cómodo, los AirPods 4 acaban de ponerse más atractivos. No solo son la generación más reciente “de entrada” de Apple, también están en oferta en Amazon México y se pueden pagar a meses sin intereses.

Además, no hay un solo modelo: hay una versión sin cancelación activa de ruido y otra con cancelación, y ambas se pueden encontrar rebajadas. Antes de decidir cuál te conviene, vale la pena revisar precios, diferencias y qué tanto vas a aprovechar sus funciones en tu día a día.

¿Cuánto cuestan ahora los AirPods 4 en Amazon?

Los precios exactos cambian con frecuencia, pero a la fecha se están viendo aproximadamente así:

AirPods 4 sin cancelación activa de ruido

Precio rebajado: alrededor de $2,248 MXN

alrededor de Descuento aproximado: ~25 % sobre el precio de lista

~25 % sobre el precio de lista Meses sin intereses: pagos cercanos a $149 MXN durante 15 meses

Es la versión más accesible: conserva muchas de las mejoras internas, pero sin las funciones de cancelación de ruido.

AirPods 4 con cancelación activa de ruido

Precio rebajado: alrededor de $3,499 MXN

alrededor de Descuento aproximado: ~19 %

~19 % Meses sin intereses: cuotas de unos $233 MXN a 15 meses, dependiendo del banco y la tarjeta

Este modelo es el que se parece más a la experiencia de los AirPods Pro, pero manteniendo el formato abierto clásico (sin gomitas que sellen por completo el oído).

En ambos casos, Amazon permitie combinar el descuento con MSI, lo que hace más llevadero el golpe al bolsillo, aunque termines pagando el precio final a lo largo de varios meses. Aun así, conviene revisarsi tu banco tiene promociones adicionales (bonificaciones, puntos, etc.) que puedas aprovechar.

¿Qué traen de nuevo los AirPods 4?

Más allá del tema del precio, lo importante es entender por qué son diferentes a generaciones anteriores.

Diseño más estable y cómodo

Los AirPods 4 mantienen el estilo clásico de Apple (no son in-ear con gomita), pero el diseño se ajustó para que:

Se sientan más estables en la oreja.

en la oreja. Molesten menos incluso después de usarlos varias horas.

Si alguna vez sentiste que los AirPods 1 o 2 se te resbalaban con facilidad, aquí hay una mejora clara.

Chip H2 y mejoras en sonido y llamadas

Los dos modelos comparten el chip H2, que da un salto importante frente a generaciones viejas:

Sonido más equilibrado, con graves mejor definidos y más detalle.

Manejo más inteligente de la señal de audio para que las voces se escuchen claras en llamadas y videollamadas.

En videojuegos móviles, videollamadas de trabajo o clases en línea, esa claridad extra se agradece más de lo que parece.

Audio Espacial Personalizado

Otra de las mejoras clave es el Audio Espacial Personalizado, que adapta la experiencia según la forma de tus oídos.

En contenido compatible (series, películas, algunos conciertos en streaming), la sensación es de audio envolvente: las voces y efectos parecen venir de diferentes puntos alrededor de ti, no solo “metidos” en el oído.

Si vienes de AirPods de primera o segunda generación, el salto aquí es bastante evidente.

Diferencia entre los modelos: con y sin cancelación

Ambas versiones comparten muchas características, pero la cancelación activa de ruido (ANC) marca la mayor diferencia:

Versión sin cancelación activa de ruido:



Versión con cancelación activa de ruido:



No llega al nivel de aislamiento de unos AirPods Pro con puntas de silicona, pero sí representa una diferencia real en oficinas ruidosas, cafeterías o transporte público.

Batería de hasta 30 horas y estuche con USB-C

La ficha del producto indica hasta 30 horas de uso combinando audífonos y estuche, lo que en la práctica se traduce en:

Varias sesiones largas de música, podcasts o videollamadas sin preocuparte por el cargador.

Un par de días de uso moderado antes de tener que recargar el estuche.

Además, el estuche ya viene con puerto USB-C, más práctico si tu iPhone, iPad o laptop también usan ese estándar.

Resistentes al polvo, al agua y al sudor

Los AirPods 4 son resistentes al polvo, al agua y al sudor, lo que los hace más confiables para:

Entrenamientos ligeros o caminatas bajo lluvia leve.

Uso diario, incluso si se exponen a salpicaduras ocasionales.

No están pensados para natación ni inmersión, pero son menos delicados que modelos sin certificación.

¿Qué tanto mejoran frente a generaciones anteriores?

Si vienes de AirPods 1 o 2

Aquí el cambio se nota desde el primer uso:

Mucho mejor batería (sobre todo si los tuyos ya tienen años).

Sonido más limpio y detallado.

Audio Espacial Personalizado y resistencia a agua/sudor.

Opcionalmente, cancelación de ruido si optas por el modelo más completo.

Con el descuento actual, el salto suele valer la pena.

Si vienes de AirPods 3

La mejora es más matizada:

El diseño refinado y la batería mejorada son un plus.

La opción con cancelación de ruido puede ser un motivo real de cambio si pasas muchas horas en lugares ruidosos.

Si tus AirPods 3 siguen en buen estado y no sientes la necesidad de cancelación de ruido, quizá convenga esperar a un descuento mayor o a que tus actuales empiecen a fallar.

Si tienes AirPods Pro

Los AirPods 4, incluso con cancelación de ruido, no sustituyen por completo a los Pro:

El formato sigue siendo abierto, así que el aislamiento pasivo es menor.

Los Pro siguen siendo mejores para quienes necesitan el máximo aislamiento (oficinas muy ruidosas, metro, viajes constantes).

¿Vale la pena aprovechar la oferta?

La combinación de rebaja + meses sin intereses hace que los AirPods 4 sean más fáciles de justificar, pero la decisión final depende de cómo los vayas a usar:

Sí conviene si tus audífonos actuales ya no dan la batería, si será tu primer par de AirPods o si quieres sumar cancelación de ruido sin llegar al precio de unos Pro.

si tus audífonos actuales ya no dan la batería, si será tu primer par de AirPods o si quieres sumar cancelación de ruido sin llegar al precio de unos Pro. Tiene aún más sentido si haces muchas videollamadas , escuchas contenido todo el día o usas iPhone y quieres la integración más simple posible.

, escuchas contenido todo el día o usas iPhone y quieres la integración más simple posible. No es tan urgente si ya tienes AirPods 3 en buen estado o AirPods Pro recientes que cumplen perfecto con tus necesidades.

Los AirPods 4, especialmente en oferta, son una actualización muy sólida para quien viene de generaciones viejas o quiere estrenar audífonos con buena batería, Audio Espacial y, si así lo decides, cancelación de ruido. La clave está en elegir la versión que sí vayas a exprimir de verdad y no comprar solo porque se ven baratos en la pantalla.