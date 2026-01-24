Yutani, el luchador que pasó de la cocina al ring de la Arena México

La historia de Yutani en México no sólo se escribe en los cuadriláteros. Antes de consolidarse como gladiador, su camino incluyó un trabajo en un restaurante de comida japonesa.

Allí, lejos de los reflectores, fue el encargado de limpiar la carne y prepararla para distintos platillos, una labor que le enseñó disciplina y paciencia.

“Al empezar a entrenar, mis papás me ayudaron económicamente, pero después trabajé en un restaurante de comida japonesa. Allí tuve una gran experiencia y me ayudó a crecer como persona; me hizo más maduro”, comentó.

El esteta asiático, quien se declaró amante de la comida mexicana, aclaró que extraña el sabor tradicional de su país y recordó esas largas jornadas en la cocina donde preparaba los alimentos de los clientes.

“Me tocaba limpiar carne; también la cortaba para el servicio. La forma de comer carne asada en Japón es diferente: el cliente es quien cocina y mi labor consistía en marinar todo, dejarlo listo. Me encanta la comida mexicana, pero extraño la de mi país. Me gustan mucho el pozole, los tacos y las gorditas”, finalizó.