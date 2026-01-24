Más Información

Siete jugadores lesionados del Tricolor corren contrarreloj en su recuperación; ¿les alcanzará para llegar al Mundial 2026?

Chivas busca opciones en los Estados Unidos; parece resultarle

México mantiene lucha contra Estados Unidos por joyas con doble nacionalidad; tiene en el radar por lo menos a 10

Yutani, el luchador que pasó de la cocina al ring de la Arena México

Yutani, agradecido con Okumura por ayudarlo a entender México

Aunque vive a miles de kilómetros de su hogar en Japón, Yutani encontró en México más que un escenario para su consolidación como luchador: halló un aliado en su compatriota Okumura.

El experimentado gladiador no sólo le ofrece consejos, también se convirtió en un guía cotidiano que le ayuda a comprender una cultura tan distinta a la suya.

Entre entrenamientos, viajes y funciones, Yutani reconoce que esa amistad fue clave para adaptarse y crecer en un país que lo recibió como uno de sus nuevos protagonistas de la lucha libre.

“Okumura me da muchos consejos, pero es más valioso tenerlo como amigo. Él me explica cosas, como la renta de la casa, pagos y trámites. Es mi paisano y ha estado en México por muchos años; hizo más sencilla la adaptación”, dijo.

