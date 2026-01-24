Desde hace algunos meses, el nombre de Yutani resuena con mucha fuerza en las carteleras estelares del CMLL.

El japonés confesó que, al terminar cada presentación, su primera acción es tomar el teléfono y comunicarse con sus padres en Japón. En esas llamadas les relata con detalle sus actuaciones en el ring, convencido de que su éxito también pertenece a quienes lo han acompañado a distancia.

“Mis papás siempre han seguido mi actividad, saben los días que me toca luchar en la Arena México o realizar viajes a Puebla y Guadalajara. Están muy orgullosos de mí; a mi padre le gusta la lucha libre, la que sufre es mi mamá, ella casi no entiende del deporte”, dijo.

El nipón, quien se enfrentó a las figuras más importantes de la compañía, recordó que hace poco les habló de su duelo con Místico, lo que causó sorpresa y el deseo de seguir aprovechando las oportunidades que le toquen.

“Les he contado de las luchas; recuerdo una contra Místico, les compartí toda la información sobre él y lo importante que era para el CMLL. Cada lucha tiene un valor especial y siento que me hace crecer. Debo vivir el presente y mejorar para aprovechar las oportunidades”.