World Wide Technology Championship: estos son los golfistas mexicanos y los grupos en los que están

Una mezcla de juventud y experiencia será la representación de la bandera mexicana en el World Wide Technology Championship en Los Cabos. Isidro Benítez, José Cristobal Islas, Rodrigo Díaz y Sebastián Vázquez serán los cuatro golfistas nacidos en suelo azteca que buscarán hacer historia en El Cardonal, el primer campo de golf diseñado por Tiger Woods.

Durante 12 años, los golfistas mexicanos lograron pasar el corte a la ronda final en Los Cabos. La edición pasada ninguno lo logró, así que esta vez, tienen la esperanza de dejar en alto la bandera tricolor.

En enero de este año, el joven de 21 años oriundo de Pachuca, José Cristobal Islas, se convirtió en el primer campeón amateur de la Gira de Golf Profesional Mexicana en El Campanario Classic y en agosto se proclamó campeón del Campeonato Nacional Amateur. Participó del México Open at Vidanta en abril de este año pero no logró pasar el corte.

Sebastián Vázquez, de Ciudad de México, es profesional desde 2013 y tiene 2 cortes en 8 participaciones en el PGA Tour. Uno de ellos fue en Vallarta en el Open de este año, donde terminó en lugar 55. No obstante, días previo al debut confesó no tener altas expectativas para este fin de semana en Los Cabos, ya que confesó que siempre que lo hace no logra los resultados esperados.

Por su parte, Isidro Benítez, nacido en Puebla, conquistó la Gira Profesional de Golf en la temporada 2019-20 y además de soñar con levantar el trofeo este fin de semana, uno de sus principales objetivos es llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Finalmente, el veracruzano Roberto Díaz, el más experimentado de los representantes mexicanos, se convirtió en profesional en 2009 y desde entonces disputó 61 torneos del PGA Tour, con balance de 30 cortes y 2 torneos en los que terminó dentro de los primeros 10. En el Korn Ferry Tour ya cuenta con una victoria en el Chitimacha Louisiana Open. Además, tiene tres subcampeonatos y dos terceros lugares. Allí, disputó 179 torneos de los cuales pasó el corte en 105 de ellos.

GRUPOS DE LOS GOLFISTAS MEXICANOS