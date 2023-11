Está de regreso. El basquetbolista mexico-estadounidense, Juan Toscano-Anderson, llegó a territorio nacional para jugar con los Capitanes de la Ciudad de México. Esto, como parte de la G-League.

Toscano —quién es el único campeón mexicano en la NBA— confesó que, si bien está contento, le gustaría regresar a uno de los treinta equipos de la asociación norteamericana.

“Quiero regresar a la NBA, pero aquí estoy. Voy a enfocarme en el hoy. […] La vida no es perfecta. Yo no soy perfecto. Yo no soy el mejor jugador de basquetbol en el mundo. Hay cosas que tengo que mejorar”, reveló tras el entrenamiento de los Capitanes en gimnasio del Comité Olímpico Mexicano.

Lee también Chivas festeja la victoria ante Querétaro bailando como "la monja de la feria"

Toscano no negó que lleva una gran presión sobre sus hombros. Especialmente, por el título de “campeón mexicano”. Aun así, no deja que eso lo consuma. Al contrario, lo ve como una oportunidad para crecer.

“Todos me ven porque soy el único. […] Si no tienes presión en tu vida, no tienes nada. Quiero ser mejor que ayer”, puntualizó.

Los Capitanes verán acción el próximo viernes, 10 de noviembre, a las 20:00 (hora del centro de México) cuando se enfrenten a Osceola Magic en la Arena CDMX.

Lee también Max Verstappen sorprende con espectacular disfraz para este día de muertos