VIDEO: Travis Kelce vuelve a encararse con su entrenador Andy Reid y recibe un golpe con el hombro

El comienzo de temporada de los Chiefs de Kansas City no ha sido el ideal. Apenas este domingo ante los Giants de New York firmaron su primera victoria (22-9), misma que servirá para calmar los ánimos de un equipo que estaba acostumbrado a ganar y aún no encuentra su mejor versión.

De hecho, en el segundo cuarto de este Sunday Night Football, el ala cerrada Travis Kelce y el entrenador Andy Reid protagonizaron un nuevo acalorado enfrentamiento, en el cual el estratega de 67 años terminó por "golpear" con el hombro a su jugador.

Lee también Los Chiefs firman su primera victoria en la temporada en la semana 3 frente a Giants

Después de que Harrison Butker fallara un gol de campo de 40 yardas, Kelce y Reid se encararon en las laterales. El veterano entrenador, que vive su temporada número 27 en la NFL, se mostró molesto con el reciente comprometido de Taylor Swift, demostrándolo con gritos y caminando directamente hacia él, al punto de tener contacto físico.

Sin embargo, al medio tiempo, Reid fue consultado al respecto por NBC y aseguró que “está bien, necesitamos algo de jugo, así que está bien”.

Esta no es la primera vez que se encaran, de hecho lo hicieron en el Super Bowl LVIII en Las Vegas, en un recordado momento en el que Kelce se pone por encima de su entrenador entre acalorados gritos.

Lee también Los Bears de Chicago festejaron el mes de la herencia hispana con una fiesta mexicana en duelo contra Cowboys