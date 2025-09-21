Los Chiefs firman su primera victoria en la temporada en la semana 3 frente a Giants

Tres semanas después, pero los Chiefs de Kansas City ganaron por primera vez en la temporada. Lo hicieron por 22-9 a los Giants de New York en el Metlife Stadium, en una noche donde no mostraron su mejor versión, pero les alcanzó para sumar un triunfo que los llene de motivación de cara al próximo duelo contra los Ravens de Baltimore.

Aún imprecisos, los Chiefs encontraron la ventaja en el marcador gracias a una patada de 54 yardas de Harrison Butker, con suspenso incluido. La paridad durante la gran mayoría del encuentro la marcó la imprecisión de ambos equipos. En el cierre de la primera mitad, Cameron Skattebo anotó para Giants pero Graham Cano no logró anotar el punto extra.

Ya en el tercer cuarto, Tyquan Thornton anotó su segundo touchdown de la temporada a pase de Patrick Mahomes, que lanzó para 224 yardas en una noche donde completó 22 de 37 pases. Finalmente, un acarreo de Kareem Hunt selló el triunfo.

Russell Wilson tuvo una noche de pesadilla con 18 de 32 pases completados y un total de 160 yardas. De esta forma, los Giants sumaron su tercera derrota al hilo de la campaña, escenario negativo previo a enfrentar a los Chargers de Los Ángeles.