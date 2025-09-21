Este domingo los Bears de Chicago celebraron el mes de la herencia hispana con un homenaje a México antes, durante y después del triunfo sobre los Cowboys de Dallas.

A los primeros aficionados en llegar al estadio les regalaron banderas con la frase "Vamos Bears" y ese fue el inicio de una fiesta acompañada por las Mariachi Sirenas, el primer conjunto mariachi femenino de Chicago; en el campo de juego se llevó a cabo la presentación del Ballet Folklórico de Chicago, el grupo de danza folclórica mexicana más grande de la ciudad, que interpretó danzas tradicionales representativas de diferentes regiones de México y por si fuera poco, la nueva artista mexicoamericana Angelina Victoria, nacida en Chicago pero con ascendencia de Jalisco y Michoacán, cantó el himno de Estados Unidos antes del encuentro.

A continuación, les dejamos las fotos del festejo.

Lee también Los Bears de Chicago firman su primera victoria de la temporada con paliza a los Cowboys

México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL

México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL

México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL

México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL