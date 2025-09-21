Más Información
Los Bears de Chicago festejaron el mes de la herencia hispana con una fiesta mexicana en duelo contra Cowboys
Este domingo los Bears de Chicago celebraron el mes de la herencia hispana con un homenaje a México antes, durante y después del triunfo sobre los Cowboys de Dallas.
A los primeros aficionados en llegar al estadio les regalaron banderas con la frase "Vamos Bears" y ese fue el inicio de una fiesta acompañada por las Mariachi Sirenas, el primer conjunto mariachi femenino de Chicago; en el campo de juego se llevó a cabo la presentación del Ballet Folklórico de Chicago, el grupo de danza folclórica mexicana más grande de la ciudad, que interpretó danzas tradicionales representativas de diferentes regiones de México y por si fuera poco, la nueva artista mexicoamericana Angelina Victoria, nacida en Chicago pero con ascendencia de Jalisco y Michoacán, cantó el himno de Estados Unidos antes del encuentro.
A continuación, les dejamos las fotos del festejo.
Lee también Los Bears de Chicago firman su primera victoria de la temporada con paliza a los Cowboys