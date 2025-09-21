Más Información

Atlético San Luis humilla al Santos Laguna con doblete de Joao Pedro y lo hunde más en su crisis

Atlético San Luis humilla al Santos Laguna con doblete de Joao Pedro y lo hunde más en su crisis

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 al terminar la jornada 9

Liga MX: Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2025 al terminar la jornada 9

Video: Chucky Lozano encara reportero por cuestionar su rendimiento

Video: Chucky Lozano encara reportero por cuestionar su rendimiento

Los Bears de Chicago festejaron el mes de la herencia hispana con una fiesta mexicana en duelo contra Cowboys

Los Bears de Chicago festejaron el mes de la herencia hispana con una fiesta mexicana en duelo contra Cowboys

Alfredo Adame revienta a periodista deportivo de FOX Sports: “Eres un ignorante y un fracasado que nadie conoce”

Alfredo Adame revienta a periodista deportivo de FOX Sports: “Eres un ignorante y un fracasado que nadie conoce”

Este domingo los celebraron el mes de la herencia hispana con un homenaje a México antes, durante y después del triunfo sobre los Cowboys de Dallas.

A los primeros aficionados en llegar al estadio les regalaron banderas con la frase "Vamos Bears" y ese fue el inicio de una fiesta acompañada por las Mariachi Sirenas, el primer conjunto mariachi femenino de Chicago; en el campo de juego se llevó a cabo la presentación del Ballet Folklórico de Chicago, el grupo de danza folclórica mexicana más grande de la ciudad, que interpretó danzas tradicionales representativas de diferentes regiones de México y por si fuera poco, la nueva artista mexicoamericana Angelina Victoria, nacida en Chicago pero con ascendencia de Jalisco y Michoacán, cantó el himno de Estados Unidos antes del encuentro.

A continuación, les dejamos las fotos del festejo.

Lee también

México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL
México fue homenajeado en el partido de Bears y Cowboys en la NFL

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS