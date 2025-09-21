Los Chicago Bears sumaron este domingo la primera victoria de su temporada en la NFL al arrollar 31-14 a los Dallas Cowboys en el estadio Soldier Field de Chicago, en un partido que dejó en evidencias las carencias defensivas de los texanos.

Tras derretirse en casa en la primera semana contra los Minnesotaa Vikings y ser atropellados por los Detroit Lions a domicilio, los Bears del técnico Ben Johnson celebraron su primer triunfo para calmar la tormenta y cambiar la dinámica en el primer punto de inflexión del curso.

Lo hicieron al ritmo del 'quarterback' Caleb Williams, quien vivió una de las mejores tardes de su carrera como profesional. Lanzó para 298 yardas (19 de 28 en pases) con cuatro pases de anotación, incluido uno de 65 yardas para Luther Burden III.

Los Bears habían recibido 52 puntos la semana pasada contra los Lions. Esta tarde, solo concedieron catorce puntos a los Cowboys.

Los Cowboys, que venían de una vibrante victoria en la prórroga contra los New York Giants tras perder en su estreno contra los Philadelphia Eagles, dieron muestra de debilidades defensivas evidentes tras la salida de uno de sus líderes, Micah Parsons, con destino Green Bay Packers.

El 'quarterback' Dak Prescott lanzó para 251 yardas (31 de 40 en pases), con un pase de anotación, y fue interceptado en dos ocasiones.

Tanto los Cowboys como los Bears tienen ahora un balance de una victoria y dos derrotas.

