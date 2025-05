Video: Florentino Pérez llora en despedida de Carlo Ancelotti y Luka Modric

Este sábado 24 de mayo se vivió un momento muy melancólico en el estadio Santiago Bernabéu, ya que se llevó a cabo el adiós de Carlo Ancelotti y de Luka Modric en un homenaje organizado por el Real Madrid, donde Florentino Pérez no pudo evitar llorar.

El entrenador italiano y el futbolista croata vivieron su último partido en el imueble de Chamartín, del cual el cuadro merengue salió victorioso gracias al doblete de Kylian Mbappé frente a la Real Sociedad que también se despidió de su timonel, Imanol Alguacil.

Modric fue ovacionado a lo largo del juego cada vez que tocaba el balón, así como en el minuto 10 del encuentro cuando recibió aplausos por parte de los presentes. Al minuto 87, el croata abandonó el terreno de juego en medio de aplausos y ovaciones, acompañado de un pasillo organizado por sus propios compañeros y jugadores del equipo rival.

Fue hasta el pitido final cuando comenzó el acto protocolario para despedir a ambos personajes, en el que Ancelotti y Luka pudieron tomar el micrófono para dirigirle unas palabras a su afición, así como a Florentino Pérez, quien no pudo contener las lágrimas.

"Buenas tardes. No tienen que pensar que es tan sencillo hablar hoy. Ha sido un honor, ha sido un placer entrenar a este club, a este equipo. Quiero agradecer en primer lugar a mi querido presidente, a Florentino Pérez. Ha sido fantástico, gracias por estos momentos...Y yo tampoco puedo olvidar cada día que he pasado aquí.Y termino con 'Hala Madrid' y nada más. Los quiero mucho", dijo Carlo Ancelotti.

Jamás podré superar ver a Florentino Pérez llorando en la despedida de Modric 😭😭😭 pic.twitter.com/xOFasY3Y0c — Psicomotronik (@psicomotronik) May 24, 2025

El croata no dejo pasar la oportunidad de agradecer a todas las personas involucradas en su paso por el Real Madrid.

"Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo pero maravilloso. Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez. Quería dar las gracias a todos los entrenadores durante todos estos años, a los compañeros que me acompañaron y a la gente que me ayudó. Muchas gracias de corazón. A mi familia también. Hemos ganado mucho, hemos tenido momentos maravillosos. Es vuestro amor que me habéis dado en todos estos años. No hay palabras para agradeceros todo lo que me habéis dado estos años. Quiero decir una frase que he visto y me gustó: No llores porque se terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más."

Aunque Luka Modric todavía jugará el Mundial de Clubes con el Real Madrid, este día entristeció a más de uno; por su parte, Ancelotti sí vivió su último juego como merengue.