VIDEO: Entrenador brasileño explota por el uso de camisetas rosas en su equipo: "Parecen un grupo de maricas"

Este domingo el Inter de Porto Alegre de Brasil presentó a su nuevo director técnico, Abel Braga, quien llega a intentar salvar a su equipo del descenso. Sin embargo, en su primera conferencia de prensa se robó los reflectores por una lamentable declaración con tintes homofóbicos.

Braga, que ya dirigió 340 partidos oficiales en el Inter y ganó el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores en 2006, es un ídolo de la institución, pero sus declaraciones generaron indignación en el público.

"No quiero que mi maldito equipo entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", declaró el entrenador en su primera conferencia de prensa.

Actualmente, el Inter de Porto Alegre ocupa el lugar 17 del Brasileirao, y sería uno de cuatro equipos en descender a la Serie B.

