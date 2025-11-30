Más Información

Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Finales, HOY domingo 30 de noviembre

Premier Pádel Acapulco 2025: Horario y dónde ver EN VIVO las Finales, HOY domingo 30 de noviembre

Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"

José Ramón Fernández se burla del América tras quedar eliminado: "Se acabó la historia"

Aaron Ramsey se olvida de Pumas y reaparece trabajando en nuevo proyecto deportivo

Aaron Ramsey se olvida de Pumas y reaparece trabajando en nuevo proyecto deportivo

F1: Así está la lucha por el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar

F1: Así está la lucha por el campeonato de pilotos tras el Gran Premio de Qatar

Hace unos años, el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández y la actriz mexicana Camila Sodi empezaron una relación amorosa que no tuvo final feliz. De hecho, duró apenas unos meses.

En ese entonces, el máximo goleador de la Selección Mexicana era delantero en el Bayer Leverkusen de Alemania y la actriz realizaba su trabajo en el país, por lo que la distancia y la presión mediática fueron los detonantes para que la relación no prospere.

Lee también

Una vez que cortaron, Sodi cantó "Te quedó grande la yegua", lo que fue interpretado como una indirecta hacia Hernández.

Recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi reveló detalles de cómo fue su relación con el actual futbolista de Chivas y aunque no recordó cómo empezó, soltó comentarios como "esa es otra, que ¡hay, Dios! Quiero que Camila venga y se ponga a trapear", que despertaron la polémica.

De forma irónica, ella respondió que "es que lavo muy bien los trastes, Yordi", al hablar sobre los inicios de la relación.

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS