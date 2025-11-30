Camila Sodi se burla del Chicharito al recordar cómo comenzó su pasada relación: "Lavo muy bien los trastes"

Hace unos años, el futbolista Javier 'Chicharito' Hernández y la actriz mexicana Camila Sodi empezaron una relación amorosa que no tuvo final feliz. De hecho, duró apenas unos meses.

En ese entonces, el máximo goleador de la Selección Mexicana era delantero en el Bayer Leverkusen de Alemania y la actriz realizaba su trabajo en el país, por lo que la distancia y la presión mediática fueron los detonantes para que la relación no prospere.

Lee también Liga MX: ¿Cuáles son las posibles semifinales del torneo Apertura 2025?

Una vez que cortaron, Sodi cantó "Te quedó grande la yegua", lo que fue interpretado como una indirecta hacia Hernández.

Recientemente, en entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi reveló detalles de cómo fue su relación con el actual futbolista de Chivas y aunque no recordó cómo empezó, soltó comentarios como "esa es otra, que ¡hay, Dios! Quiero que Camila venga y se ponga a trapear", que despertaron la polémica.

De forma irónica, ella respondió que "es que lavo muy bien los trastes, Yordi", al hablar sobre los inicios de la relación.

Lee también Guillermo Ochoa recibe gol olímpico en Chipre y enfrenta fuertes críticas