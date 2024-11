Christian 'Hobbit' Bermúdez, uno de los jugadores más experimentado de la Liga de Expansión MX se volvió tendencia hace un par de meses, luego de recibir una fuerte entrada y fracturarse la tibia y el peroné.

Una de las imágenes más fuertes en la categoría de plata del futbol mexicano, pero que no ha detenido al jugador mexicano, quien ya trabaja para volver a las canchas con los azulgranas.

Una muestra de ellos fue un vídeo compartido en redes sociales, en el que se puede ver a Bermúdez ya en los campos de entrenamiento realizando ligeros toques de balón y ejercicio con ligas.

En las imágenes, se puede ver al exjugador del Club América, se apoyado por un médico del cuadro azulgrana, lo que de inmediato desató comentarios positivos sobre su increíble recuperación.

"No sé si voy Rápido, No sé si voy Lento … Lo Que Estoy Completamente Seguro Es Que VOY!! Y No Voy Solo ???????", escribió el jugador que espera pronto volver a las canchas.