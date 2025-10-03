Video: Ángel Correa vive tenso momento al encontrarse con un oso

Ángel Correa lleva unos cuantos meses en Nuevo León, y ya le tocó vivir una experiencia que se ha normalizado en aquel estado, pues el atacante argentino y su familia se encontraron con un oso en su caminata.

Aquel estado es conocido por ser tierra de osos, específicamente en los lugares cerca de los cerros, por lo que los encuentros con estos animales suele ser algo habitual para los residentes de aquellas zonas del lugar antes mencionado.

En el video compartido por la esposa del exfutbolista del Atlético de Madrid, se observa como Correa está sosteniendo en brazos a su hija Lía, de 2 años, mientras ambos permanecen alejados del animal.

Mientras el oso caminaba hacia enfrente, el futbolista de Tigres trotaba para atrás evitando estar cerca del osezno. En lo que se alejaba del animal, Correra también hacía señas con sus brazos, moviéndolos de arriba a abajo, esto con el fin de tratar de espantarlo.

A pesar del tenso momento que estaba viviendo Ángel Correa, su esposa y su hijo, el jugador estaba sonriendo por estar tan cerca de aquel espécimen.

Ángel Correa se encontró un oso 🐻 en Monterrey



El propio Ángel Correa ha dejado en claro que está disfrutando de su vida en Monterrey y de jugar con los Tigres, donde ha vuelto a reconectar con su amor por el futbol.

"Tenemos todo para disfrutar. Es una ciudad muy bonita, increíble y seguramente iré conociéndola poco a poco", explicó el argentino en una entrevista con Mediotiempo.