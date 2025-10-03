David Faitelson apaga las ilusiones de Gilberto Mora: “No está listo para jugar en un grande del futbol mundial”

Sin duda alguna, Gilberto Mora se ha robado los reflectores en el futbol mexicano, por lo que realiza jornada a jornada con el Tijuana.

El canterano de los Xolos apenas ha disputado 41 partidos como futbolista profesional y suma 7 goles y dos asistencias.

A pesar de su corta edad (16), ha logrado trasladar su talento nato a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, quien ha confiado en su potencial y que incluso lo utilizó como titular en la Copa Oro.

De momento, Gilberto Mora se encuentra derrochando su inmensa calidad con el Tricolor Sub-20, en el Mundial de la especialidad que es está disputando en Chile.

En los dos partidos que ha disputado con el equipo de Eduardo Arce, la joven sensación del futbol mexicano suma dos goles y una asistencia, por lo que los elogios no se han hecho esperar.

Durante la participación de México, ha surgido la información de que el Tijuana ya tiene ofertas del viejo continente para la contratación de su canterano.

Sin embargo, para David Faitelson, hay que tener mesura con el tema de Gilberto Mora porque considera que no está listo para formar parte de club importante de Europa.

“Él no está listo para jugar en el Real Madrid, ni en el Bayern de Múnich, ni en el Manchester City, ni el Liverpool, [sino en] un equipo que lo vaya llevando poco a poco y que siga en su evolución como futbolista”, sentenció.

En su programa Faitelson Sin Censura, el periodista deportivo de TUDN también mencionó que sí sería importante que emigre pronto, aunque debería hacerlo a un equipo menor.

“Ojalá que se vaya pronto, bueno, tiene que cumplir 18 años, pero pude existir una operación adelantada para que vaya encaminado a un gran equipo del futbol mundial”, detalló.

David Faitelson mencionó que la Copa del Mundo de Chile 2025 es una gran oportunidad para que el volante mexicano se robe las miradas y pueda concretarse su traspaso a Europa.

“El señor Jorge Alberto Hank, del equipo de los Xolos de Tijuana, tiene por lo menos dos ofertas ya en la mesa por Gilberto Mora y es normal [porque] el Mundial Sub-20 es un gran escaparate, los grandes equipos europeos tienen visores y están siguiendo a un futbolista que llama la atención, por lo que ofrece en el campo de juego, por la edad que tiene, por la personalidad”, resaltó.