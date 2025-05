Con paso firme y sin hacer mucho ruido, Vicente Sánchez ha llevado a Cruz Azul a una nueva semifinal. La Máquina eliminó a León con autoridad en los cuartos de final del Clausura 2025 por marcador de 5-3, ganando ambos partidos y mostrando solidez en momentos clave. Ahora, el reto será enfrentar al América por tercera ocasión consecutiva en una fase de eliminación directa.

El historial reciente entre celestes y azulcremas suma tensión al duelo: una final y dos semifinales consecutivas, con cuentas pendientes en cada cruce. Sánchez lo sabe y transmite esa hambre de revancha que caracteriza a su equipo. “La verdad, contento por el pase a la siguiente fase, la verdad, pasar de fase ganando los dos partidos de visitante y de local es lo que quiere Cruz Azul siempre”, declaró tras la victoria.

Uno de los factores más destacados del actual Cruz Azul es su impresionante invicto: 18 partidos sin conocer la derrota. A un juego de igualar lo hecho por Juan Reynoso en 2021, Vicente minimiza los récords y pone el foco en el presente. “Sí, es casi el doble de partidos del invicto, es casi el doble de triunfos que de empates… pero lo más importante es lo que viene mañana”, dijo.

En medio de este buen momento, no todo es certeza. Andrés Montaño salió lesionado ante León y su presencia ante América está en duda. Vicente fue claro en su postura: “Todavía no lo tengo el parte médico, no lo tengo, uno como entrenador nunca quiere que nadie se lesione, cuando lo tenga daré mi opinión”, expresó al ser cuestionado sobre el estado del jugador.

El trabajo del cuerpo técnico ha sido constante desde el inicio del torneo. Con doble competencia y un plantel que ha respondido, el técnico uruguayo destacó la entrega de su equipo. “Estamos en una final y en una semifinal… muy agradecido con el esfuerzo en cada juego de los jugadores, con el apoyo del presidente, con el staff técnico, muy emocionado, muy ilusionado, con mucha hambre de ir para adelante con lo que se viene”.

Más allá de los logros, Vicente Sánchez no pierde de vista su esencia y sus valores. La humildad, es parte de su filosofía desde su etapa como futbolista. “Fui toda la vida así de jugador, creo que lo que uno tiene como ser humano es la humildad, lo más grande que puede tener”.

Pese a los resultados, su futuro aún es incierto. Sánchez dejó en claro que su continuidad al frente de Cruz Azul está en manos de la directiva. “Los resultados y los números están ahí en la mesa”, finalizó dejando abierta la posibilidad de seguir o no en el banquillo celeste tras el torneo.