Veracruz será el hogar del Torneo Internacional Premier; inicia la tercera edición del certamen

En Veracruz, el futbol prevalece: Boca del Río será el hogar del Torneo Internacional Premier, donde cuatro equipos mexicanos y cuatro internacionales lucharán por conquistar la tercera edición del certamen.

La Unidad Deportiva Hugo Sánchez, donde juega el “Monstruo Morado” del Racing de Veracruz, acogerá el torneo, donde —además de la escuadra jarocha—la participación nacional estará conformada por Artesanos Metepec, Alacranes de Durango y Real Apodaca.

Por la parte de los equipos extranjeros, Colombia, Brasil, Costa Rica y Argentina tendrán representación: Alianza FC, Santos FC, Liga Deportiva Alajuelense y Club Atlético Vélez Sarsfield aterrizaron en territorio mexicano para buscar la corona.

Durante la inauguración del evento deportivo, el presidente de la Liga Premier —José Vázquez Ávila— enfatizó en el trabajo conjunto que representa el Torneo Internacional: “No en todos lados se pueden realizar. Están en la mejor sede, Boca del Río, y con el mejor anfitrión, el Racing de Veracruz”, aseveró.

Asimismo, dio a conocer que los aficionados que asistan al evento participarán para llevarse entradas para la Copa del Mundo de 2026: “Se van a rifar tres oportunidades de visitar, para dos personas, a nuestra Selección Mexicana en sus partidos oficiales”.

Será a partir de este martes, 25 de noviembre, cuando arranque la acción en el certamen. La final se disputará hasta el sábado, 29 de noviembre, también en el hogar del Racing de Veracruz.

#VIDEO 📹 | Este es el trofeo que se le entregará al campeón del Torneo Internacional Premier en Boca del Río, Veracruz.



👉🏼 En su tercera edición participarán cuatro clubes nacionales y cuatro extranjeros. pic.twitter.com/QqkAMUCsUN — Universal Deportes (@UnivDeportes) November 24, 2025

Así quedaron los grupos para la Jornada 1 del Torneo Internacional Premier

Grupo 1

Alianza FC

Real Apodaca FC

Liga Deportiva Alajuelense

Artesanos Metepec

Grupo 2