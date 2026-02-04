Vancouver FC vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO la Concachampions, HOY, 4 de febrero

Tigres empató, América ganó y Pumas perdió... hoy toca el turno de Cruz Azul para su debut en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026; La Máquina de Nicolás Larcamón visitará al Vancouver FC.

Esta noche, los de La Noria enfrentan en territorio canadiense el juego de ida de la Primera Ronda de la justa internacional, misma en la que buscan el bicampeonato.

El equipo celeste, máximo ganador de la justa (7) junto a las Águilas del América, quiere imponer condiciones ante el joven equipo de Canadá, fundado el 2 de noviembre de 2022.

Luego de imponerse en un sufrido partido (3-4) al FC Juárez, en actividad de la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, los cementeros quieren comenzar de buena manera su andar en la Concachampions.

¿Cuándo y dónde ver el juego de Cruz Azul?

Cruz Azul se presenta esta noche en la Copa de Campeones de la Concacaf, de visita ante el Vancouver FC. El encuentro no podrá ser visto.

Fecha: Miércoles 4 de febrero

Horario: 21:00

Transmisión: FOX One y FOX+

Cruz Azul suma siete títulos de la Concacaf Champions Cup: 1969, 1970, 1971, 1996, 1997, 2013-14 y 2025 .

