La falta de gol no le preocupa a Uriel Antuna, ya que confía en que esta jornada doble ante Mazatlán y Xolos, Cruz Azul despierte: "Hay que tener paciencia”.

Son tres equipos los que no han marcado en este Clausura 2024: FC Juárez, Xolos y La Máquina. A pesar de esto, el atacante azul, pide a la fácil paciencia.

“Hay que tener paciencia, al final de cuentas, se van integrando muchos compañeros, hay que acoplarse y creo que hay que tener tranquilidad y confianza. Al final de cuentas, Sepu (Ángel Sepúlveda) ha metido goles, el Toro (Gabriel Fernández) ha metido goles, Rodo (Rodolfo Rotondi), todos”, aseveró en conferencia de prensa.

Y agregó: “Al final es un trabajo en conjunto, no solo juega uno, sino jugamos once, debemos tener tranquilidad y confianza en el compañero y cada vez trabajamos de la mejor manera en los aspectos que nos hacen falta para salir de ese bachecito que al final de cuentas nos afecta por no meter gol pero es tener paciencia en ese último tercio”.

A pesar de que llevan un punto de seis posibles, no pierde la esperanza de que juego colectivo y las individualidades exploten este sábado en el estadio Ciudad de los Deportes.

“El equipo en mi percepción lo veo muy tranquilo, con confianza, fuerte, se viene un seguidilla de partidos importantes, que al final de cuentas, ahora no hay excusa, tenemos dos partidos en casa que tenemos que ganarlos sí o sí. Creo que pasaron los partidos de nerviosismo como el primero, el segundo nos fuimos acoplando mejor. Creo que estos dos partidos no hay excusa para dar un buen resultado a la afición, la institución y a nosotros que creo que nos lo merecemos”.

¿Existe un cobrador oficial de penaltis en Cruz Azul?

Para el camiseta 7 de Cruz Azul, Uriel Antuna, no hay un cobrador oficial de penaltis en el equipo, todos tienen la posibilidad de tirarlos ya que siempre se ve más por el colectivo que por las individualidades.

“De alzar la mano, claro. Al final de cuentas a veces uno quiere meter su gol, pero tenemos que verlo también por el equipo, no nada más por uno mismo. El momento que me hacen el penal, yo le doy el balón a Ángel Sepúlveda porque hemos estado entrenando en la semana, el quería meter su gol, venía jugando bien, entonces yo se lo di, en la semana me lo pidió Rodo, no hay ningún problema, ningún tema. No quiero causar algún disgusto con ninguno de nuestros compañeros por pelearme por un penal, jugamos once, no solo uno, eso es importante, eso nota la unión del equipo y la fortaleza”.