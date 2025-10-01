¿Un mexicano en Fórmula E? OMDAI asegura que buscan impulsar pilotos a esa categoría

En la temporada 2017-2018, Esteban Gutiérrez competía en la Fórmula E, convirtiéndose en el último piloto mexicano en la categoría. Por ello la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI), encabezada por Jorge Abed, busca impulsar el talento azteca hacia este campeonato.

Desde aquella época del piloto regiomontano en la categoría eléctrica, Abed y Alberto Longo han estado hablando sobre la posibilidad de volver a tener a un piloto mexicano en la parrilla.

"Lo hemos platicado durante años con Alberto de volver a tener un piloto como lo estuvimos como en su época con Chava (Salvador Durán) y Esteban Gutiérrez. Como OMDAI hemos tratado de empujar que los pilotos volteen a ver a la Fórmula E, hemos hecho lo posible. Esto es un deporte elite, no es fácil conseguir un asiento", comentó el presidente de la OMDAI.

El propio Alberto Longo se mostró positivo ante la posibilidad de tener a un volante tricolor en la parrilla, y también enfatizó que esa decisión no está en sus manos, dejando ver que si fuera por él ya habría un mexicano con ellos.

"Nada nos haría más ilusión que a nosotros. Desafortunadamente no es decisión del promotor del campeonato quienes son los pilotos de la parrilla, es más de los jefes de los equipos. No es nuestra decisión. Estoy seguro que seguirán llegando grandes estrellas al automovilismo."