Último Guerrero listo para poner en juego su mayor tesoro, su cabellera

Lo que empezó como una rebeldía al salir de la secundaria se convirtió en lo más preciado para José Gutiérrez Hernández, mejor conocido en el pancracio como Último Guerrero, su larga cabellera lo acompaña desde los 15 años de edad y hoy, la pone en juego en el 90 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

"Voy a estar más nervioso porque es un compromiso muy grande, estoy arriesgando mi cabellera, mi look, lo que siempre me ha caracterizado, es mi todo, voy a estar más nervioso que cuando perdí la máscara", comentó el rudo en exclusiva a EL UNIVERSAL Deportes.

Último Guerrero compartió que pese a tener 33 años de carrera luchística "los nervios siempre van a estar" y más porque en su camino a la Arena México "empieza una cuenta regresiva porque vas camino al matadero".

Para este sábado 'El último de su estirpe' subirá haciendo pareja con Averno, quienes se enfrentarán a Volador Jr y Ángel de Oro, la dupla ganadora pasará al duelo de cabellera contra cabellera.

"Es ganar y ganar, debes tener dos victorias esa noche para poderte llevar la gloria y salir con el brazo en alto. Yo creo que el pensamiento de cada pareja es triunfar en la primera fase para pasar al mano a mano sin piedad", sentenció el 'luchador de otro nivel'.

El originario de Gómez Palacios, Durango manifestó tener un respeto por sus contrincantes porque "tienen los mismos recursos, la misma pasión y hambre, estamos iguales, no hay ventajas para nadie, simplemente el mejor va a ganar".

Sin importar el resultado de este día, para Último Guerrero formar parte del 90 aniversario del CMLL "es un privilegio" para su destacada trayectoria.

"Estoy en un aniversario de número cerrado, siempre he luchado, me he esforzado por ganarme este tipo de eventos y estoy aquí, (en un día) que quedará en los libros de historia de la lucha libre en México", sentenció.