Tuca Ferretti explota y rompe papeles en discusión con Álvaro Morales; "Eres un mentiroso"

La portería de los Pumas ha sido tema de debate en las últimas semanas, desde que el joven Rodrigo Parra se equivocó en las jornadas 1 y 2 del torneo Apertura 2025. Ricardo 'Tuca' Ferretti, leyenda universitaria y actual comentarista de ESPN, criticó con vehemencia al debutante y luego celebró la llegada del veterano Keylor Navas.

Sin embargo, su compañero de mesa en Generación F, el siempre polémico y reconocido por sus críticas al Club Universidad Nacional, Álvaro Morales, señaló la edad del portero costarricense como un factor negativo que "mancha" su llegada al futbol mexicano, aunque también aseguró que el guardameta solo es el más grande que Pumas en toda su historia.

Sergio Dipp no se quiso quedar atrás en el debate y aseguró que "Keylor va a llegar a ser el mejor portero de la Liga MX", pero el Tuca no quedó satisfecho y explotó de furia contra Morales, a quien acusó de "proteger" a Kevin Mier, portero de la Máquina, tras sus errores en el partido contra el Atlas.

"¿Por qué no hablas del portero de Cruz Azul? Porque es tu familia, es tu ex equipo, ahí si no hablas" apuntó Ferretti, aunque el 'Brujo' intentó responder "porque ya fue, la noticia es Keylor".

El comentario no le gustó a quien fuera campeón con Pumas como jugador y como entrenador, y agregó: "fregar al chamaco si quieren, pero al otro lo encubren".

EXPLOTÓ EL TUCA, HASTA LOS PAPELES ROMPIÓ 😳 😳 😳



TREMENDO lo que se vivió entre Alvarito y Ferretti



𝗗𝗶𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗙 𝗽𝗼𝗿 𝗘𝗦𝗣𝗡 𝘆 #𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆𝗣𝗹𝘂𝘀. pic.twitter.com/7pjaWF033V — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 22, 2025

En medio de la discusión, Ferretti rompió las hojas donde vienen los temas del día para el programa y se las echó en la cara al conductor del programa.

Su episodio de ira terminó con un pedido de "justicia" a la hora de criticar. "¿Por qué no somos parejos? Desde que llegué el lunes no hablamos de eso. Eres un mentiroso".

