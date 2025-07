Canelo Álvarez le deja un mensaje claro a sus hijos; "El dinero que ven es mío, no suyo"

Desde hace algunos años, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez se metió a la lista de los deportistas mejor pagados en el mundo. Sus títulos arriba del cuadrilátero respaldan su etiqueta de ser uno de los mejores boxeadores de la historia y las ganancias que recibe por su talento están a la altura de su reconocimiento.

Cualquiera podría pensar que sus hijos ​Emily Cinnamon Álvarez Beltrán, Mía Ener Álvarez Quiroz, María Fernanda Álvarez Gómez y Saúl Adiel Álvarez Sepúlveda tendrían su futuro asegurado gracias a la fortuna que hizo -y continúa haciendo- su padre, pero el Canelo tiene claro que no será así de fácil.

Canelo no tuvo siempre este nivel de lujos ni recibió las impresionantes cifras de dinero que goza hoy en día. Por lo mismo, desea dejarle un mensaje claro a sus hijos de que el sacrificio entrega sus frutos y que con trabajo pueden ganarse el dinero.

Canelo Álvarez y su hijo

"No la tienen garantizada (la vida), ellos no la tienen garantizada; ellos no me lo preguntan, si me preguntan 'es mi dinero, no es el tuyo'... necesidad no tienen de nada, tienen la oportunidad de hacer lo que quieren, pero el dinero es mío, es mío. Yo te estoy dando las bases para que tú hagas tu dinero... el dinero que ves es mío. Te doy la herramientas para que hagas tu propia historia, las herramientas que no tuve" dijo Álvarez en una entrevista.

¿CUÁNTO DINERO TIENE CANELO ÁLVAREZ?

De acuerdo con Sportico, el patrimonio de Álvarez asciende a los 730 millones de dólares en ganancias, y gracias a su contrato con Al-Sheikh, al final del mismo tendrá más de mil 100 millones.

El deportista con la fortuna más amplia es el exbasquetbolista de los Chicago Bulls Michael Jordan, quien tiene una fortuna estimada en 4.15 billones de dólares.

Gran parte del dinero que recibe el boxeador mexicano viene de sus empresas fuera del ring; de acuerdo con Forbes, al día de hoy estas empresas le dejan ganancias por 10 millones de dólares anuales.

“Cuando dejas de boxear, el dinero del boxeo se detiene y todavía quieres gastar lo que gastas ahora. Entonces necesitas otras empresas que te brinden el mismo estilo de vida. Por eso es necesario (invertir en) un negocio para mantener su estilo de vida. Vengo de la nada y no quiero volver a estar en esa situación. Arriesgo mi vida cada vez que peleo. Ahora puedo hacer mi negocio y mantener a mi familia en una buena posición. Eso es lo que pienso cada vez que necesito invertir en un negocio”, declaró a BoxingScene hace dos años.

¿CUÁLES SON LAS EMPRESAS DEL CANELO ÁLVAREZ?

Canelo Energy

Upper

Yaoca

VMC

Ropa deportiva

Canelo Promotions

Canelo Technologies

SSA Inmobiliaria

Línea de camiones

El pastor del Rica

Por si fuera poco, tiene acuerdos comerciales para publicidad con marcas como Dolce & Gabbana, Value, Hennesy, Amiri y Skull Candy.

