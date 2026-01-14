Toluca vs Santos: EN VIVO - Jornada 2 del Clausura 2026

Toluca regresa al Estadio Nemesio Diez con la misión de sumar su primera victoria del torneo, luego de un debut complicado en el que no logró imponer condiciones.

El equipo escarlata buscará aprovechar la localía y la presión alta que caracteriza su estilo para encaminar el Clausura 2026 desde temprano.

Santos, por su parte, llega con la confianza de haber iniciado el campeonato con buen ritmo, aunque consciente de que jugar en la altura del Estado de México siempre representa un reto físico y táctico.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO