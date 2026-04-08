Toluca vs LA Galaxy - EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Este miércoles, Toluca y LA Galaxy disputarán la Ida de lo Cuartos de Final en la Concacaf Champions Cup.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Nemesio Diez.

El argentino Julian Aude habló previo al encuentro de los Cuartos de Final

En el balompié estadounidense tienen pleno conocimiento de lo que representan los Diablos Rojos de Toluca, más aún bajo las riendas de Antonio “El Turco” Mohamed. Razón por la que Julian Aude, lateral del LA Galaxy, tomará los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf como un reto para conocer su nivel verdadero como futbolista. No bajará la guardia.

“Se sabe de todo lo que ha logrado en su carrera como jugador y técnico. Tiene muchos títulos en la espalda. De Toluca sabemos lo que son. El año pasado los recibimos en la Copa que tuvimos. Sabemos cómo pueden llegar a competir. Tendrán que ser dos partidos con inteligencia de nuestra parte”, aseveró el jugador argentino en conferencia de prensa.

Mientras que los escarlatas llegarán al encuentro desde el tercer lugar del Clausura 2026 en la Liga MX, el equipo de la MLS ocupa el doceavo lugar en la tabla de la Conferencia Oeste.

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