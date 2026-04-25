Toluca golea y elimina al León en cierre del Clausura 2026

Tardó mucho en aparecer. Pero cuando lo hizo, fue con un golazo. Sebastián Córdova comenzó la goleada del Toluca ante León (4-1) en el Nemesio Diez, que rompió con la peor racha de partidos sin ganar en la era Mohamed (6).

Todo arrancó con un golazo del ex de Tigres al minuto 5, zurdazo que pegó en dos postes y entró tras revisión del VAR.

León empató merecidamente al 47’ con un buen gol de Díber Cambindo tras recortar a Antonio Briseño, que al minuto 65 fue expulsado por doble amarilla.

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Sin embargo, poco afectó. Al 59’, Fernando Arce apareció tras una asistencia de Jesús Gallardo, quien además puso otro pase espectacular para Jorge Díaz quien marcó al 73’, y Nicolás Castro puso el último clavo en el ataúd escarlata al 76’.

Para León, la derrota pesa más, pues quedó fuera de la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Ahora, los bicampeones están a la espera de que Cruz Azul tropiece ante Necaxa para adueñarse del cuarto lugar, y también para poder llevarse el millón de dólares que otorga la Liga MX al equipo con más puntos acumulados entre los torneos de Apertura y Clausura.