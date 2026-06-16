En la Copa del Mundo de 2026, uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el de Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda que, gracias a un reto viral, pasó de ser un jugador poco conocido a convertirse en uno de los más seguidos del planeta.

Bajo los reflectores mediáticos y tras su debut en la justa mundialista —en el empate (2-2) ante Irán durante la primera jornada del Grupo G—, el defensor parece tener claro cuál será su próximo desafío profesional. Todo apunta a que su carrera continuará en el continente americano, donde ya perfila su siguiente destino.

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De acuerdo con información del periodista César Merlo, uno de los referentes más reconocidos a nivel mundial en el mercado de fichajes, el defensor tendría todo prácticamente cerrado para convertirse en nuevo jugador de Olimpia de Paraguay, uno de los clubes más importantes de ese país.

El reporte añade que será cuestión de horas para que la institución haga oficial el movimiento. El conjunto paraguayo, que en el pasado ha incorporado figuras de talla internacional como Emmanuel Adebayor, sumaría así un refuerzo mediático que ilusiona a la afición de cara a los retos de la próxima temporada, tanto en competencias locales como en torneos de Conmebol.

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Sin embargo, la llegada del futbolista no ha generado el entusiasmo esperado entre los seguidores del club, quienes no lo consideran un refuerzo de peso. En redes sociales, varios aficionados han cuestionado la decisión de la directiva, pidiendo mayor seriedad en la planeación deportiva y la incorporación de jugadores realmente determinantes para el proyecto encabezado por Pablo Sánchez.