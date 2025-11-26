Tijuana vs Tigres - EN VIVO - Cuartos de Final Apertura 2025 - Partido de Ida

El Estadio Caliente se prepara para una noche de máxima tensión: los Xolos reciben a Tigres en la ida de los cuartos de final de la Liguilla.

El conjunto fronterizo, dirigido por Sebastián Abreu, llega con la motivación de haber superado el Play-In frente a Juárez y con la ilusión de dar un golpe de autoridad.

Por su parte, Tigres llega con la etiqueta de candidato natural. El equipo regiomontano cerró la fase regular en el segundo lugar de la tabla con 36 puntos, respaldado por una ofensiva poderosa y una defensa sólida.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

COMIENZA EL PARTIDO

LOS 11 DE TIGRES

¡Alineación lista para la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025 ante Xolos, con todo equipo!@CEMEXMx pic.twitter.com/PDoGXfG7DL — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) November 27, 2025

LOS 11 DE TIJUANA