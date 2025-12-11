Tigres y Toluca inician el camino rumbo al campeonato con la obligación de sacar ventaja en la ida

Monterrey.— El Toluca y los Tigres definirán al campeón del futbol mexicano, en una final inédita que hoy arranca y promete ser espectacular.

El 1 contra el 2 de la tabla. El mejor ataque frente a la mejor defensa. La tercera plantilla más costosa frente a la cuarta.

Ambos querrán pegar primero para llegar con ligera tranquilidad a la vuelta, en La Bombonera. Sacar ventaja, en Nuevo León, es esencial para aspirar a conquistar el título.

A lo largo de 2025, el conjunto felino ha disputado 22 partidos como local y únicamente ha perdido dos.

Contra los Diablos Rojos, no cae en casa desde el Clausura 2021. A partir de entonces, suma cuatro victorias y dos empates.

El propio Antonio Mohamed es consciente de la importancia que tiene la ida, por lo que tiene “fe en la fortaleza” que su equipo mostrará contra un “rival de mucha jerarquía.

“Es un partido que va a marcar el rumbo de la serie. Tenemos claro que en el primero se puede perder todo, pero no se puede ganar todo. Cerrar en casa es una ventaja, pero si sacas un buen resultado en el primer partido, es positivo”, declaró el Turco.

Guido Pizarro también habló de lo relevante que es aprovechar “esa condición de local.

“Sabemos de la importancia del día de mañana [hoy]”, dijo el técnico felino. “El apoyo y empuje de nuestra gente, para nosotros, es muy bueno”.