Tres aficionados del Rayo Vallecano fueron hospitalizadas luego de un ataque contra dos autobuses que llevaban a hinchas del club madrileño a un partido de la Conference League en Polonia este jueves, informó la policía local.

Según la versión policial, los dos autocares con aficionados españoles fueron bloqueados por dos turismos en una vía rápida cerca de Ostrow Mazowiecka, en el este del país, en la madrugada del jueves.

A continuación, "una cincuentena de personas, algunas de ellas enmascaradas, surgieron del bosque cercano. Se produjo un enfrentamiento", indicó la policía de la región de Mazovia en X, que destacó que la rápida actuación policial evitó males mayores.

En el lugar de los hechos, los servicios de emergencias médicas atendieron a los heridos y tres de ellos "fueron trasladadas al hospital", indicó la misma fuente, sin precisar la gravedad de las lesiones.

Según medios polacos, los autocares transportaban a aficionados del Rayo Vallecano, que se dirigían a Bialystok (este) para asistir al partido que debe disputarse el jueves por la noche contra el Jagiellonia de la 5ª jornada de la primera fase de la Conference League (tercera competición europea de clubes de fútbol).

La policía informó también de la detención de siete personas por su participación en el ataque. En la operación, los agentes se incautaron, entre otros objetos, de "pasamontañas, porras extensibles, palos de madera y cizallas para metal".