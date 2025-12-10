Figura de la Juventus se convierte en mexicano y sorprende con dichos típicos

La Juventus, uno de los clubes más emblemáticos de Italia y del futbol mundial, sorprendió a sus seguidores al lanzar un guiño especial hacia México.

Mediante su cuenta oficial de TikTok, el equipo compartió una dinámica que rápidamente se volvió viral entre los aficionados mexicanos.

El protagonista de esta actividad fue Fabio Miretti, joven mediocampista de la escuadra bianconera, quien aceptó el reto de pronunciar distintos dichos populares.

Aunque al inicio se mostró desconcertado por algunas expresiones, logró completar la dinámica con simpatía y buen humor, lo que generó gran cercanía con la afición.

La reacción de los seguidores mexicanos no tardó en llegar. Miles de comentarios celebraron el gesto del club y agradecieron la intención de acercarse a su cultura.

Incluso, muchos usuarios en redes sociales bromearon con “naturalizar” a Miretti como mexicano, destacando su esfuerzo por repetir frases que forman parte del día a día en el país.