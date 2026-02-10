Tigres vs Forge: EN VIVO – Vuelta – Primera Ronda – Copa de Campeones de la Concacaf

Esta noche en el Volcán, los Tigres de Guido Pizarro reciben al Forge FC con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda de la Concacaf Champions Cup.

Aunque el partido de ida terminó sin goles en el Tim Horton's Field, los regiomontanos llegan con la confianza a tope tras golear a Santos por 5-1. Ahora, deben ganar por cualquier marcador para avanzar en el plano internacional.

Si Forge desea eliminar a los Tigres, tendrá que ganar por cualquier marcador.

Para los Tigres, consagrarse a nivel internacional es una deuda histórica que buscan saldar en esta edición, sobre todo después de haber perdido la final de la Liga MX el torneo pasado contra Toluca.

Sigue en vivo el minuto a minuto del Tigres vs Forge FC