El Volcán quiere hacer erupción con una victoria de Tigres sobre el América en la jornada 5 del Apertura 2025. Este duelo se coloca como uno de los más llamativos de este fin de semana, y se espera esté a la altura de las expectativas que genera.

América no ha podido ganar en el Estadio Universitario desde la llegada de André Jardine (dos empates y una derrota), una estadística que buscan romper este sábado y así seguir extendiendo su dominio sobre los felinos en el ámbito general.

Los felinos lucen como los favoritos a llevarse la victoria, pero los duelos frente las Águilas suelen ser de alto voltaje, y se espera que este partido sea como otros.

Henry Martín quedó fuera de la convocatoria por lesión; Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América, sigue poniéndose a punto para poder debutar pronto.

Tigres vs América MINUTO A MINUTO