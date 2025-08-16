Más Información

Irene Guerrero, lista para el Duelo de Estrellas entre la Liga MX Femenil y Barcelona; representará al América en el histórico partido

Liga MX: Tigres vs América - EN VIVO - Jornada 5 - Apertura 2025

Director de la Pro Padel League desea regresar a México en próximas temporadas; “Es un país muy importante para el pádel”

Tigres vs América: Transmisión y horario para ver EN VIVO la Liga MX; HOY, sábado 16 de agosto

Liga MX: Chivas vs FC Juárez – EN VIVO – Jornada 5 – Apertura 2025

El Volcán quiere hacer erupción con una victoria de Tigres sobre el América en la jornada 5 del Apertura 2025. Este duelo se coloca como uno de los más llamativos de este fin de semana, y se espera esté a la altura de las expectativas que genera.

América no ha podido ganar en el Estadio Universitario desde la llegada de André Jardine (dos empates y una derrota), una estadística que buscan romper este sábado y así seguir extendiendo su dominio sobre los felinos en el ámbito general.

Los felinos lucen como los favoritos a llevarse la victoria, pero los duelos frente las Águilas suelen ser de alto voltaje, y se espera que este partido sea como otros.

Henry Martín quedó fuera de la convocatoria por lesión; Allan Saint-Maximin, refuerzo estelar del América, sigue poniéndose a punto para poder debutar pronto.

