Tigres se deshace de histórico multicampeón para el Clausura 2026

Los días previos al comienzo del Clausura 2026 de la Liga MX han estado llenos de información relacionada con el mercado de fichajes.

Con el tiempo en contra, varios equipos iniciaron el armado de sus planteles para intentar arrebatar la corona de campeón a Toluca. Uno de ellos es Tigres.

La escuadra de Guido Pizarro, que se quedó a unos segundos de levantar el trofeo, anunció tras la salida de Javier Aquino y Sebastián Córdova una nueva baja.

El jugador que ya no formará parte del equipo regio será Eduardo Tercero, defensor que se despidió del club como un histórico con cinco títulos.

El exjugador de Lobos BUAP, que llegó en 2018, terminó su relación tras sumar pocos minutos de juego, pero conquistó dos títulos de la Liga MX, una Copa de Campeones de la Concacaf, un Campeón de Campeones y la Campeones Cup.

A través de las redes sociales, Tigres despidió al jugador de 29 años, quien ahora espera alguna oferta de clubes de la Liga de Expansión o de la primera división para continuar su trayectoria.