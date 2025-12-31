Tunden a Guillermo Ochoa por fotografía al celebrar la llegada del 2026: "Esperamos que ya te retires"

Guillermo Ochoa tuvo un 2025 complicado en el ámbito profesional, pues debió esperar más de lo previsto para encontrar equipo y continuar su carrera en Europa.

Luego de semanas de incertidumbre tras su paso por el Salernitana de la Serie A, el exjugador del América anunció su llegada al balompié de Chipre, en específico al AEL Limassol.

Con su nuevo club, Ochoa ha tenido altas y bajas que le impidieron formar parte de las convocatorias de Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo de 2026.

El arquero, quien mantiene la ilusión de integrar la lista final del Tricolor, espera recibir grandes noticias en el año que está por comenzar. En la previa al Año Nuevo dejó un mensaje positivo, aunque de inmediato aparecieron las burlas.

"Bienvenido 2026!!!... Adiós 2025", escribió el exfutbolista del Málaga de España. La publicación generó rechazo entre los usuarios, quienes le pidieron retirarse.

"Un propósito debería ser tu retiro", "El portero de los 1000 goles", "El aferrado", "Coladera", fueron algunos de los comentarios con más reacciones.