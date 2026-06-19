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El partido de futbol de las selecciones de México contra la de Corea del Sur, celebrado en el Estadio Guadalajara, Jalisco, el pasado 18 de junio, fue visto por casi 30 millones de personas en canales de televisión y el servicio de streaming de TelevisaUnivision.
De acuerdo con su área de prensa, los canales Cinco, Nueve y TUDN fueron sintonizados por 26.4 millones de espectadores, en otras palabras, 22 por ciento más que la competencia. A la par, en ViX dicha justa deportiva fue vista por 3.5 millones de usuarios.
A partir de estos datos, el analista de EL UNIVERSAL, Javier Tejado Dondé, anunció que el partido México-Corea del Sur, cuyo marcador quedó 1-0, es el más visto en la historia del país, con una audiencia total de 48.1 millones en televisión.
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Cabe decir que el récord anterior lo tenía la justa deportiva México-Argentina, hecha durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA Qatar 2022, con 40.5 millones de personas.
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