Técnico del Milan asegura que Santiago Giménez "no merecía salir" del partido ante Juventus en la Serie A

Milan y Juventus empataron sin goles en el Allianz Stadium de Turín, duelo que dejó en el técnico rossonero Massimiliano Allegri con la sensación de no haber valorado bien el desempeño del delantero mexicano Santiago Giménez.

El seleccionado mexicano había dado un buen partido, provocando incluso el penalti con el que el Milan pudo haber tomado ventaja y que el estadounidense Christian Pulisic envió por encima del arco. Pese a las oportunidades generadas por Giménez, Allegri decidió cambiarlo al minuto 63 por el portugués Rafael Leão. “Gimenez hizo un muy buen partido”, destacó el italiano.

“Trabajó para el equipo, creó ocasiones y provocó el penalti. Lo sustituí porque pensé que un destello de Leão podría ayudarnos a ganar; de lo contrario, Santi no merecía salir”, añadió.

El timonel de 58 años destacó el trabajo del delantero mexicano, quien sigue sin poder anotar su primer gol en la Serie A esta temporada. Santi suma 456 minutos sin anotar en los seis encuentros ligueros que ha disputado con la camiseta rossonera. En el semestre suma apenas un tanto, conseguido en la Copa de Italia ante el Lecce.

“Santiago es un jugador fundamental para el funcionamiento del equipo. Su capacidad para asociarse, mantener la posesión y presionar al rival es invaluable. Aunque los goles aún no han llegado, su contribución va más allá de las estadísticas”, afirmó Allegri.