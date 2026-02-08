Más Información

Super Bowl LX: ¿A qué hora empezará el show de medio tiempo de Bad Bunny?

Super Bowl LX: Horario, dónde ver EN VIVO y todo lo que debes saber

Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks EN VIVO - Minuto a minuto

Super Bowl LX: Gloria u olvido para los Patriotas de Nueva Inglaterra o los Seahawks de Seattle

Resultado: México Rojo se proclamó campeón de la Serie del Caribe 2026 al derrotar a México Verde

En el área metropolitana de San Francisco, Estados Unidos, el Levi's Stadium se encenderá con el Super Bowl LX, donde los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seahawks de Seattle se enfrentarán para definir al nuevo monarca de la .

Este año, el show de medio tiempo recibirá al ritmo puertorriqueño. El cantante Bad Bunny, quien recientemente ganó tres premios en la ceremonia de los Grammys, protagonizará un espectáculo de aproximadamente trece minutos.

“El mundo estará feliz y bailará este domingo. Solo quiero que la gente se divierta, será una fiesta enorme y lo que la gente siempre puede esperar de mí es ver muchas cosas de mi cultura. No quiero dar spoilers, pero la gente sólo tendrá que preocuparse para bailar y disfrutar”, compartió el puertorriqueño en conferencia de prensa.

Sin embargo, no quiso revelar detalles sobre quiénes serán sus invitados. Tampoco habló sobre los rumores respecto a un posible mensaje político contra el presidente Donald Trump y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

La transmisión del Super Bowl LX empezará a partir de las 17:30 de la tarde en tiempo del centro de México. Sin embargo, estos son los detalles para ver solamente el espectáculo de Bad Bunny, mismo que empezará una vez que termine el segundo cuarto del juego.

Bad Bunny en conferencia de prensa, previa al Super Bowl LX - Foto: AFP
¿A qué hora y por dónde se podrá ver a Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl LX?

Domingo, 8 de febrero

  • Horario: tentativamente a las siete de la noche (en tiempo del centro de México). Sin embargo, podría ser antes o después, dependiendo del avance en el juego entre Patriots y Seahawks.
  • Transmisión: Azteca 7, Canal 5, ESPN, ViX Premium, DAZN, FOX Sports y Amazon Prime Video.

Drake Maye de los New England Patriots y Sam Darnold de los Seattle Seahawks - Foto: AFP
