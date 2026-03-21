Sultanes vs Diablos Rojos: Cuándo y dónde ver EN VIVO Juego 4 de la Serie de la Reina 2026

A definir el campeonato o a extender la pelea. Sultanes de Monterrey llega al Juego 4 de la Serie de la Reina con ventaja de 2-1 sobre Diablos Rojos Femenil, luego de un emocionante duelo en la noche del viernes.

Las escarlatas comenzaron abajo en el marcador, pero en una remolcada de cinco carreras en la cuarta entrada tomaron el control de la pizarra para colocar un 1-5.

El poder de las regiomontanas se hizo presente en la sexta alta, donde un jonrón solitario de Suka Van Gurp que desató la chispa para explotar al resto de bateadoras. Durante ese capítulo la novena de Sultanes consiguió un total de siete carreras para poner el marcador 8-5 a su favor y tomar de nueva cuenta las riendas del partido.

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Diablos busco responder en la sexta baja y lograron recortar distancias. Elizabeth Robert la sacó del diamante para pintar dos rayas en la pizarra y dejar el duelo con un 8-7 que prometía un cierre frenético.

En su último turno al bat, las peloteras escarlatas no lograron la hazaña y se quedaron con las ganas de regalarle a su afición un juego gratis y la victoria.

Con ese triunfo del viernes en el Estadio Alfredo Harp Helú, Sultanes se coloca a un triunfo de poder coronarse como monarcas de la Liga Mexicana de Softbol por primera vez en su historia.

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Sultanes de Monterrey vs Diablos Rojos Femenil